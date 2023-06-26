اعرف جدولك.. انطلاق امتحانات النقل والإعدادية دور ثانى بالجيزة 15 يوليو

كتبت - مرام محمد

تنطلق امتحانات الدور الثاني 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، يوم السبت الموافق 15 من شهر يوليو المقبل، حسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية جداول امتحانات "الدور الثاني" بالجيزة لكل المراحل التعليمية ومنها الشهادة الإعدادية.

*أولا: جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

-يوم السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

-يوم الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-يوم الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الرياضيات.

*ثانيا: جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

-يوم السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

-يوم الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-يوم الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الرياضيات.

*ثالثا: جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

-يوم الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة الرياضيات.

-يوم الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والعلوم.

-يوم الخميس 20/7/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

*رابعا: جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

-يوم السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

-يوم الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-يوم الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

-يوم الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

-يوم الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة الهندسة.

-يوم الخميس 20/7/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

*خامسا: جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

-يوم السبت 15/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية.

-يوم الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-يوم الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

-يوم الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

-يوم الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-يوم الخميس 20/7/2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية.

*سادسا: جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادية

-يوم السبت الموافق 15/7/2023: امتحان مادة اللغة العربية.

-يوم الأحد الموافق 16/7/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-يوم الإثنين الموافق 17/7/2023: امتحان مادة الهندسة.

-يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

-يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

-يوم الخميس الموافق 20/7/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية "خاص بالمدرسة السعيدية".

*سابعا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

-يوم السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأحد 16/7/2023: امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

-يوم الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي التاريخ، والأحياء.

-يوم الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مادتي الرياضيات، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-يوم الأربعاء 19/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والفلسفة.

-يوم الخميس 20/7/2023: امتحان مادتي الفيزياء، والتربية الوطنية "أنا المصري".

-يوم السبت 22/7/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتربية المهنية.

*ثامنا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

-يوم السبت 15/7/2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأحد 16/7/2023: امتحان مواد الأحياء، والفلسفة والمنطق، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

-يوم الإثنين 17/7/2023: امتحان مادتي الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، والتربية المهنية.

-يوم الثلاثاء 18/7/2023: امتحان مواد الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع، والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان).

-يوم الأربعاء 19/7/2023: امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية، والتاريخ، والفيزياء.

-يوم الخميس 20/7/2023: امتحان مادتي تطبيقات الرياضيات، والجغرافيا.

-يوم السبت 22/7/2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.