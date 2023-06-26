إقبال كبير من المواطنين على منفذ بيع اللحوم البرازيلي بأشمون

تفقد المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة أيمن الشرقاوي مدير إدارة تموين أشمون بتفقد منفذ بيع اللحوم البرازيلي المدعمة بأسعار مخفضة للمواطنين، والمقام بشارع عبد المنعم رياض بجوار مجلس مدينة أشمون .

وأوضح رئيس المدينة أنه يتم الإشراف علي بيع اللحوم علي المواطنين بسعر 165 جنيها للكيلو، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين والإدارة البيطرية لسد إحتياجات المواطنين بأشمون من كافة اللحوم والسلع الأساسية وبأسعار مخفضة .

وأشار النمر إلى أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتوفير كافة اللحوم والسلع الغذائية والاحتياجات الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياه كريمة لهم.

وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق، لتأمين السلع وغيرها من احتياجات المواطنين بالتزامن مع استعدادت عيد الأضحى المبارك .

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين.