إغلاق 13 منشأة طبية لمخالفتها شروط التراخيص ومكافحة العدوى بالبحيرة

أعلن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن إغلاق 13منشأة طبية خاصة وذلك لمخالفتها شروط التراخيص ومكافحة العدوى.

وأشار إلى توجيه 36 إنذارا لمنشأت طبية أخرى بالمخالفات لتلافى السلبيات وتصويب أوضاعها وكذلك إنذار 15 منشأة لمخالفة اشتراطات التراخيص و20 منشأة لمخالفة اشتراطات مكافحة العدوى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن هذه القرارات قد جاءت إثر الحملات الرقابية التى شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة مؤخرا على المنشأت الطبية الخاصة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ووجه الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بتكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص وتوافر الإشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها وإتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.

وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى مع القطاع الصحى الحكومي.