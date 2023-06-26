إحالة أوراق المتهم بقتل عمه وإشعال النيران بجثته فى الشرقية للمفتى

الشرقية- فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية،اليوم، إحالة أوراق الشاب المتهم بقتل عمه وإضرام النيران بجثته لخلافات عائلية، الي فضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعي فى اعدامه،وحددت المحكمة جلسة 30 أغسطس المقبل للنطق بالحكم،مع استمرار حبس المتهم.



صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل.



تعود أحداث القضية رقم 406 لسنة 2022 جنايات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 22 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، عندما أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية، المتهم " أيمن م ف " 35 عاما مقيم نطاق قسم ثان الزقازيق، محبوسا إلى المحاكمة الجنائية، لقيامه بتاريخ 25 من شهر فبراير الماضى،بدائرة ثان الزقازيق، قتل عمداً المجنى عليه "ربيع أ م "مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات "سكينة - سنجة ميزان - قطعة رخامية- قداحة" ،وتحين الفرصة لتنفيذ ما أنتوى القيام به وحال توجه المجنى عليه إلى مسكنه وبمجـرد دلوف الأول لمسكن المتهم انهال عليه طعنا بإستخدام ذلك السكين ولم يكتف بهذا القدر من المشروع الإجرامى بل والى الإعتداء عليه بأن أضر النيران بجثمانه فأحدث مابه من إصابات على النحو المبين بتقريرى الصفة التشريحية والأدلة الجنائية والتى أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.



وتبين من أمر الإحالة أن المجنى عليه، دائم التردد على مسكن المتهم لكون الأخير نجل شقيقه وذلك لتوصيل مبلغ مالية خاصة بالإيجار، فقام المتهم بسبب خلافات عائلية بقتله بالتعدى على المجني عليه طعناً وإضرام النيران بجثمانه فلفظ أنفاسه على آثر ذلك، وتمكن الأهالى من ضبط الأخير والتحفظ عليه لحين وصول الشرطة وعقب تقنين الإجراءات تم إحالته من قبل نيابة جنوب الزقازيق الكلية للمحاكمة الجنائية.



