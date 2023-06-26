اليوم السابع
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أهم المعلومات عن تطوير الموانئ البترولية المتخصصة

الإثنين، 26 يونيو 2023 04:00 ص
أهم المعلومات عن تطوير الموانئ البترولية المتخصصة "ارشيفية"
كتبت – مروة الغول

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نفذت وزارة البترول برنامج عمل لتطوير كافة الموانئ البترولية المتخصصة ورفع كفاءتها مع مراعاة تطبيق كافة الاشتراطات البيئية وضوابط السلامة والصحة المهنية، ويواكب ما سيتم تقديمه من خدمات متميزة عبر الموانئ وفيما يلى أهم المعلومات..

1- يأتي فى إطار العمل على تطوير البنية التحتية ضمن المشروع القومى مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

2- من أهم الموانئ التي تم تطويرها ورفع كفاءتها  الآتى..

1-سوميد.

2-وسونكر بالسخنة.

3- جونة حوض البترول بميناء الأسكندرية .

4- رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة .

5- ميناء الحمرا بالعلمين.

 

 


تطوير الموانىء البترولية

جونة حوض البترول

ميناء الحمرا بالعلمين



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