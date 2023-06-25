9 معلومات اعرفهم عن نبات “الأزولا” بديل الأعلاف

كتبت منال العيسوي

خلال الفترة الأخيرة ظهرت بعض الحلول لمواجهة الأزمات للزراعة المستدامة بالتوازى مع ارتفاع أسعار الأعلاف ونقصها فى السوق وهو الأمر الذى بالتبعية تسبب فى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، ومن بين هذه الحلول التى طرحها كلا من مركز بحوث الصحراء وومركز البحوث الزراعية، نبات الأزولا، فما هو هذا النبات وكيف يتم زراعته وكيفية الاستفادة منه كعلف.

خلال هذا التقرير نرصد 9 معلومات حول هذا النبات

1-نبات الأزولا هو أحد البدائل المهمة للأعلاف ، يمكن إنتاجه في المنزله أو المزرعة.

2-نبات الأزولا نبات سرخسي صغير يطفو على سطح المجاري المائية كما يوجد فى حقول الأرز المغمورة بالمياه، حيث ينمو معه نوع من الطحالب.

3-نبات الأزولا يعمل على تثبيت الآزوت الجوي، كما يحتوي على نسبة عالية من البروتين، تصل ما بين 35-40% من الوزن الجاف.

4-يمكن انتاج العلف من نبات “الأزولا”، ويكون علف غني جدا والحصول على بذوره من وزارة الزراعة أو مركز البحوث.

5-نبات الأزولا يمكن أيضا أن يكون غذاء كافى للأسماك والطيور والحيوانات.

6-نبات الأزولا يمكن تخزينه كعلف عن طريق التجفيف بمعزل عن الشمس.

7-نبات الأزولا يمكن زراعته في أحواض خرسانية أو أسمنتية، قد تصل مساحتها من 8-10 م2 بعمق 20 سم على أن تكون مبطنة بالبلاستيك، و مظللة طبيعيا أو صناعيا.

8-نبات الأزولا يتم كشطه من فوق الماء لاستمرار النمو والإكثار .

9-نبات الأزولا يمكن زراعته فوق أسطح المنازل في أوعية من البولي ايثيلين، ويتم استخدامه كعلف لتغذية الطيور والمواشي.