8.44 % انخفاضا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية فى أبريـل 2023

كتب مدحت عادل

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــاء اليـــوم الأحد البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريـــل2023.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 99.33 خلال شهر ابريـــل2023 (أولـي) مقابل 108.49 خلال شهر مـــارس2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 8.44٪.

وبلغ الرقم القيـاسـي لصناعة الفلزات القاعدية 77.67 خلال شـهر ابريـــل 2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر مـــارس 2023 حيــــث بلــــغ 58.85 بنسـبه ارتـفاع قــدرهـــا 31.98٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلـغ الــرقـــم القيــاسـي لصــنــاعــة معدات النقل 128.60 خــــلال شــهـــر ابريـــل2023 مقــــارنة بشهـــر مـــارس2023حيـث بـلـــــغ 118.95 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 8.11٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلـغ الــرقــم القيـــاســــي لصــناعـــة الأجهزة الكهربائية 103.61 خــــلال شهــر ابريـــل2023 مقــارنة بشــهــر مـــارس2023 حيــث بلــــغ 130.27 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 25.73٪ وذلك بســبب عدم توافر المواد الأولية للمنتج، و بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 92.50 خـــلال شهــــر ابريـــل2023 مقـــارنـــة بشــهر مـــارس2023 حــيــث بــلــغ 116.59 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 20.66٪ وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.

وبلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصــناعـــة الأجهزة الكهربائية 103.61 خــــلال شهــر ابريـــل2023 مقــارنة بشــهــر مـــارس2023 حيــث بلــــغ 130.27 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 25.73٪ وذلك بســبب عدم توافر المواد الأولية للمنتج، وبلغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 92.50 خـــلال شهــــر ابريـــل2023 مقـــارنـــة بشــهر مارس2023 حيث بلغ 116.59 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 20.66٪ وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.