وفاة طالبة بشكل مفاجئ فى أحد شوارع بنى سويف.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

لفظت طالبة بالفرقة الثانية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بنى سويف ، أنفاسها الأخيرة بشكل مفاجئ خلال تواجدها في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلتها سيارة إسعاف جثة هامدة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بتعرض طالبة لحالة إغماء مفاجئ خلال تواجدها أمام جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وعند وصول رجال الإسعاف تبين أنها قد لفظت أنفاسها، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "شهد.س.ح.ر"، طالبة بجامعة بنى سويف ومقيمة بمحافظة الفيوم جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعى.