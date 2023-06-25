وسط منافسات قوية وتنظيم مميز .. ختام رائع للنسخة الثالثة من بطولة "قاضية" للفنون القتالية فى نادى "مدينتى"

تقرير خاص

أُقيمت مساء الجمعة الماضية، منافسات النسخة الثالثة من بطولة "قاضية" للفنون القتالية المختلطة، فى نادى مدينتى الرياضي، أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، بمشاركة 24 لاعبًا ، منهم 16 لاعبًا مصريًا و8 لاعبين أجانب.

وشهدت البطولة إقامة 12 نزالًا بين اللاعبين، مقسمين بين فئتى الوزن الخفيف والوزن المتوسط، وحقق أحمد السيسي، بطل مصر، لقب فئة الوزن الخفيف بعد الفوز على العراقى رياض حمزة ، فيما حافظ محمد سالم، بطل مصر، على لقبه فى الوزن المتوسط، بالفوز على راهول راجو بطل الهند، بالضربة القاضية .

وجاءت باقى نتائج الوزن الخفيف على النحو التالي:- حقق عاصم غانم من مصر الفوز على مواطنه إسماعيل جمال، كما فاز محمود أحمد من مصر على مواطنه بيشوى جابر، فيما حقق أدهم إيهاب من مصر الفوز على مواطنه عبد الرحمن سيد، وفاز النيجيرى ستيفن نزيكو على منافسه عمرو ناصر من مصر، وفاز أحمد طارق من مصر على مواطنه محمد عزام، فيما خسر محمد الزناتى من مصر، أمام مواطنه محمد جمال، وفاز الباكستانى إسماعيل خان على صرخان فاليلى من أذربيجان، وأخيرًا فاز البرازيلى جوناثان كارلوس تيستا على محمد سمير من مصر.

فيما جاءت باقى نتائج الوزن المتوسط على النحو التالي: حقق محمد الديب من مصر، الفوز على مواطنه على الدين خطاب. وشهد النزال الوحيد فى فئة السيدات فوز دينا عثمان، بطلة مصر على حساب الأردنية لينا فياض، بعدما أجبرت منافستها على الانسحاب فى الجولة الثانية.

وشهد ختام البطولة ماهر غريب ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد صبيح، رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج . وأشاد اللاعبون وخبراء اللعبة بالتنظيم المميز للبطولة، وأثنوا على جهود مجموعة طلعت مصطفى فى توفير كل الإمكانات والتجهيزات بنادى مدينتى لتنظيم البطولة بأفضل صورة ممكنة وبشكل مميز، وسط حضور جماهيرى رائع، تفاعل بشكل كبير مع مباريات البطولة، مبديًا سعادته بحسن التنظيم وتوافر كل سبل الراحة.

وبذلك تثبت مجموعة طلعت مصطفى كل يوم أنها ليست مجرد مؤسسة معنية بالتطوير العقارى فقط ، بل هى مؤسسة تنموية متكاملة لأنها تطور الحياة للأفضل وتهتم بجودة حياة السكان والمجتمع. فمجموعة طلعت مصطفى لا تبنى مدنا فقط ، إنما تنمى المجتمع كله للتأكيد على دورها المؤثر فى كل الأنشطة الخدمية والثقافية والرياضية.

يُشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى نجحت خلال أقل من عام فى استضافة فعاليات وبطولات رياضية كبرى فى مدينتى بمختلف الألعاب الرياضية بمشاركة أشهر لاعبى العالم ، مثل بطولة "الاشيان تور" لمحترفى الجولف وبطولة كأس العالم للاسكواش للسيدات ومدينتى هاف ماراثون بمشاركة أكثر من ألفى متسابق من 45 دولة أجنبية، وهو ما يساهم فى تشجيع السياحة الرياضية وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية. وجاء ذلك بالتزامن مع تزايد الخدمات المتكاملة فى مدينتي، سواء خدمات رياضية او تجارية أو تعليمية أو جماهيرية ، وهو ما جعل مدينتى مقصدا لاستضافة البطولات المحلية والإقليمية والعالمية .