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نويل روبنسون يستوحى شخصية "بكار" فى أسوان وعلى ألحان محمد منير.. فيديو وصور

الأحد، 25 يونيو 2023 08:58 م
نويل روبنسون يستوحى شخصية "بكار" فى أسوان وعلى ألحان محمد منير.. فيديو وصور اليوتيوبر في اسوان
كتب آسر أحمد

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يواصل اليوتوبير الشهير نويل روبنسون، رقصاته الشهيرة أثناء زيارته لمصر خلال الفترة الحالية لقضاء إجازته الصيفية في الأقصر وأسوان، حيث ظهر روبنسون في مقطع فيديو جديد مرتدي ملابس النوبة الشهيرة ليؤدي شكل وحركات الشخصية الكارتونية الشهيرة "بكار"، وبجواره معاز على غرار شخصية "رشيدة".

وسرعان ما لقي الفيديو الذى نشره روبنسون عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، تفاعل كبير جدا من قبل متابعيه الذين تخطوا 3.4 مليون متابع، والذين ارتفعوا بشكل كبير اثناء زيارته الحالية لمصر.

ويأتي هذا الفيديو بعد نشره امس فيديو اخر وهو يرقص الرقصة النوبية الشهيرة على احدى الأغاني الشهيرة وسط المعابد الفرعونية، ليمزج نمط رقصاته المعتادة مع نمط الرقص النوبي الشهير.

اليوتيوبر في اسوان
اليوتيوبر في اسوان
اليوتوبر نويل
اليوتوبر نويل

 

 


اليوتوبير الشهير نويل روبنسون

نويل روبنسون

اخبار الفن العالمي



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