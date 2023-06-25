نادي سينما بأوبرا الإسكندرية يختتم موسمه الفنى بـ"موسيقى فى بر مصر"

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للموسيقى، حيث تم عرض فيلم موسيقى فى بر مصر "الزمان" الذى نال إعجاب الجمهور ثم أقيمت ندوة فنية بحضور كل من الدكتورة رانيا يحيى أستاذ ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، والدكتور مدحت عبد السميع حشاد أستاذ بقسم الآلات بالمعهد العالى للموسيقى العربية "أكاديمية الفنون" وأدارت الندوة الإعلامية منى حجاب.

فى بداية الندوة عبرت الدكتورة رانيا يحى عن سعادتها بتواجدها بالإسكندرية والتى وصفتها بأنها عاصمة الثقافة والفنون فى مصر.

وتحدثت عن فيلم اليوم بأنه تجربة فنية متميزة من خلال فكرته التى تمثل رحلة عبر الزمان وتصور مسيرة الموسيقى منذ بدايتها بدء بالحضارة الفرعونية التى علمت العالم بأجمعه كل أشكال العلوم والفنون وحتى العصر الحالى.. وأشارت إلى مراحل الإزهار التراجع فى الموسيقى التى ظهرت بالفيلم كما تحدثت فنان الشعب سيد درويش الذى كان له الدور الأول والنقلة الحقيقة فى تطور الموسيقى.. وتحدث الدكتور مدحت عبد السلام عن رؤيته لفكرة الفيلم وكيف عبرت الموسيقى عن ثقافات الشعوب بداية من قدماء المصريين مرورا بالموسيقار داوود حسنى والشيخ سيد درويش ثم عهد السيدة أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ وكيف أثرت الموسيقى على مصطلحات المجتمع وثقافته وتعاملاته.

يوثق فيلم موسيقى فى بر مصر (الزمان) تطور الموسيقى المصرية زمنيا منذ عهد الفراعنة مرورا بأهم المحطات فى تاريخها ووصولا للعصر الحديث منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن مع التركيز على أهم التجارب الموسيقية والغنائية فى الموسيقى المصرية.

يذكر إلى انه تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الاوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامى 2019، بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية ,وان الاقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.