اليوم السابع
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الأحد، 25 يونيو 2023 03:27 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد يعتمد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة بلاط

الأحد، 25 يونيو 2023 03:08 م
محافظ الوادي الجديد يعتمد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة بلاط اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خرائط المخطط الإستراتيجي العام لمدينة بلاط بعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على مشروع القرار، وذلك بزيادة قدرها 60% عن مساحة الحيز القديم؛ لاستيعاب المشروعات الخدمية والتنموية الحالية والمستقبلية، وذلك بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.
 
وأوضح المحافظ أنه بهذا الاعتماد يكون قد تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لكافة مدن المحافظة، لافتًا إلى أن المخطط يشمل مشروعات تطوير البنية الأساسية والخدمية والمشروعات الإستثمارية الحالية والمستقبلية والخدمات الإقليمية والرؤية المستقبلية العامة للمدينة. مقدمًا الشكر والتقدير لمنظومة التخطيط العمراني لما تم إنجازه في مجال اعتماد المخططات التفصيلية الإستراتيجية بالمحافظة.

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