محافظ المنوفية يدشن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة للكشف والعلاج بالمجان

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" تحت شعار "معاك من أول يوم"، والتى أطلقتها وزارة الصحة والسكان بجميع محافظات الجمهورية وتستمر فعالياتها حتى مطلع أكتوبر القادم، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، الدكتورة رشا خضر وكيلة مديرية الصحة.

وتفقد محافظ المنوفية اصطفاف سيارات القوافل الطبية المشاركة بالمبادرة أمام ديوان عام المحافظة، واستمع المحافظ لشرح تفصيلى عن الخدمات الطبية التى تقدمها المبادرة، والتى تضم كافة المبادرات الرئاسية من بينها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة " الاعتلال الكلوى، السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن "، وخدمات دعم صحة المرأة " التوعية بالفحص الذاتى للثدى، التوعية بالصحة الإنجابية، خدمات تنظيم وتنمية الأسرة، العناية بصحة الأم والجنين، كشف وعلاج السمع للأطفال حديثى الولادة، وفحص المقبلين على الزواج وكبار السن والأطفال المبتسرين، كما تشمل المبادرة مختلف التخصصات الطبية من جراحة وباطنة وأطفال، وذلك من خلال 900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة، و238 فرقة طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية، تعمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً ولمدة 100 يوم لتقديم الخدمات الطبية المختلفة والمتنوعة بالمجان لكافة فئات المجتمع.

وخلال تفقده، أشاد محافظ المنوفية بكافة المبادرات التى تطلقها القيادة السياسية لبناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة، لافتاً أن المبادرة تعد نتاجاً وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى، مشيراً أن مبادرة 100 يوم صحة تسعى إلى التوسع فى توفير الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

هذا وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الإدارات الصحية بتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستى اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين، مثمناً جهود وزارة الصحة ودورها البارز فى الارتقاء بالمنظومة الطبية وتنظيم العديد من القوافل الطبية، ومؤكداً دعمه الكامل للقطاع الصحى وتنفيذ العديد من المشروعات الطبية العملاقة لتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.