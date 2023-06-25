فرحة بين طلاب الأدبى والعلمي بقنا بعد امتحاني الكيمياء والجغرافيا.. صور

قنا صابر سعيد

أنهى طلاب الثانوية العامة بقنا، اليوم الأحد، للشعبتين العلمية والأدبية امتحانى الجغرافيا والكيمياء، وتوافد الطلاب منذ الصباح على مدارس محافظة قنا للشعبتين العلمى والأدبى.

وقال عدد من الطلاب الشعبية الأدبية، أن امتحان مادة الجغرافيا جاء فى مستوى الطالب المتوسط وكانت الأسئلة متوقعة بالنسبة للطلاب، أما عن إجازة العيد فلا وقت للراحة إلا القليلة وسنعاود المذاكرة مباشرة للامتحان القادم.

وعبر عدد من طلاب الشعبة العلمية عن صعوبة نقاط فى أسئلة التى تحتاج إلى الفهم والتركيز، كما وصفوا الامتحان أنه جاء فى مستوى الطالب الفوق متوسط، وعن إجازة العيد سوف يستغلونها فى المذاكرة.

وكان قد شهد محيط اللجان إجراءات أمنية مشددة مع وجود بوابات لتفتيش الطلاب قبل دخول اللجان والانتهاء من كافة الأعمال والاستعدادات قبل الامتحانات، وكذلك لتأمين عمليات نقل أوراق الأسئلة وكراسات الاجابات وكذلك تأمين محيط اللجان، وتوفير طبيب بكل لجنة لتقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية الطارئة، وتوفير وسائل الإعاشة لمراقبى الامتحانات أثناء اقامتهم بالاستراحات المخصصة لهم، والتأكد من انتظام عمل التيار الكهربائى باللجان الامتحانية وتوفير مصدر كهرباء بديل تحسبا لانقطاع التيار بشكل مفاجئ.

وقال اللوادى أشرف الداودى، محافظ قنا، أن المديرية انتهت من تجهيز 46 لجنة امتحانية لطلاب شهادة الثانوية العامة بينهما لجنة للمكفوفين ولجنة اخرى بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) بقنا الجديدة، وتم الاطمئنان على جميع التجهيزات الفنية والأمنية والتكنولوجية اللازمة، والتى تضمن عدم حدوث أى قصور يؤثر على امتحانات الطلاب، طوال فترة الامتحانات المقرر انتهائها فى 13 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه تم مراجعة جاهزية 37 استراحة بالإدارات التعليمية التسع التابعة للمديرية، وتم تشكيل لجان متخصصة للمتابعة والإشراف على الاستراحات والتأكد من توافر كافة سبل الراحة بها من حيث الأثاث المناسب ومبردات المياه والمراوح لتخفيف درجة الحرارة المرتفعة.

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تكليف 3641 معلما ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة للجان الامتحانات من قِبل لجنة الإدارة بقطاع أسيوط، مضيفا أن إجمالى عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية لهذا العام بجميع الإدارات التعليمية فى المحافظة بلغ 17 ألفا و884 طالبا وطالبة.