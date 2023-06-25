فتح المجازر لذبح الأضاحي مجانا للمواطنين بقنا.. وتخصيص 2263 مسجد لصلاة العيد

قنا- صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن جاهزية المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تخصيص 2263 مسجدا لإقامة صلاة العيد بها، بالإضافة إلى أنه تم إرسال عدد الساحات المقرر إقامة الصلاة بها لاعتمادها من وزارة الأوقاف، ويبلغ عددها حوالى 100 ساحة بجميع مراكز المحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه سيتم فتح جميع المجازر الحكومية على مستوى المحافظة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام العيد، مع تنظيم دخول الأضاحى والالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظا على البيئة، والاهتمام بنظافة أماكن الذبح ونقل مخلفات الذبيح إلى الاماكن المخصصة لها، مع رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات فى جميع المدن للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

وقال محافظ قنا، إنه تم إلغاء الإجازات للأطباء واطقم التمريض والعاملين بالمرافق الخدمية الحيوية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد وكذلك التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والامصال بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار الساعة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فورى.

وأشار اللواء أشرف الداودى، إلى أنه سيتم الدفع بعدد 126 سيارة إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفورى مع أى طوارئ، خاصة بالقرب من المساجد الكبرى وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات، كما تم تزويد نقاط الاسعاف المنتشرة على الطرق السريعة والداخلية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الحوادث والطوارئ.

وأضاف الداودى، أنه تم التنسيق مع مديرية التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير مخزون كافى من الدقيق بالمستودعات وكذلك توفير الدقيق المُدعم للمخابز، وزيادة كميات أسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى، وتوفير المواد البترولية بمحطات الوقود بكميات كافية، بالإضافة إلى توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام العيد من السلع الأساسية واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها، للتيسير على المواطنين لاسيما أن مثل هذه المناسبات يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم، لافتا إلى أنه من المقرر فتح شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين تحت إشراف مديرية التموين، مؤكدا أن مديريات التموين والطب البيطرى والصحة كثفت من حملاتها التفتيشية مؤخرا على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من عرض أغذية صالحة للاستهلاك الآدمى وخالية من أى مسببات مرضية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن حملات التفتيش مستمرة خلال أيام العيد وعقب انتهاء الإجازة المقررة.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم تكليف إدارة المرور بضرورة تكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية، وكذلك التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين احتفالات العيد ومنع أى احداث تعكر السلم والصفو العام، مضيفا أنه تم التنبيه على مسئولى المواقف بمتابعة حركة السيارات وانتظام حركة خطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من السيارات والتأكد من عملها وصلاحيتها وانتظام العمل أولا بأول، وكذلك تعيين خدمات تأمين وإنقاذ على المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين والرحلات النيلية ومراجعة مدى صلاحية وسلامة المراكب وتراخيصها.

وتابع المحافظ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاحتفالات، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات لحلها، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية وكافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة.