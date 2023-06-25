غياب 758 طالبا وطالبة عن أداء امتحان الجغرافيا والكيمياء بثانوية سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قالت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بسوهاج، إن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحان مادة الجغرافيا 12183 طالبا وطالبة، حضر منهم 11847 وتغيب عن الحضور 336 طالبا وطالبة، وفى مادة الكمياء بلغ عدد الطلاب المقيدين 17496 طالبا وطالبة حضر منهم 17074 طالبا وطالبة، وتغيب عن الحضور 422 طالبا وطالبة.

وتوافد صباح اليوم طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 25 يونيو بمحافظة سوهاج، على لجان امتحان مادتى الجغرافيا للشعبة الأدبية والكيمياء للشعبة العلمية، حيث بلغ إجمالى الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان على مستوى المحافظة 29 ألفا و400 طالب يؤدون الامتحان هذا العام على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك داخل 82 لجنة امتحان بينها 72 لجنة أساسية و10 لجان احتياطية موزعين على 11 إدارة تعليمية هى عدد إدارات التعليم بمحافظة سوهاج، وتم تخصيص لجنة للطلاب الكفوفين ولجنة لطلاب مدارس المتفوقين، وذلك عقب الانتهاء من كافة التدابير اللازمة الخاصة بالامتحانات صرح بذلك الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

ومن جانبه، أوضح وكيل الوزارة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الطلاب على مستوى المحافظة المقيدين لأداء الامتحان بينهم 21 ألفا و500 طالب وطالبة انتظام و3700 طالب وطالبة بنظام الخدمات و3180 طالبا وطالبة منازل بإجمالى 29 ألفا و400 طالب يؤدون الامتحان هذا العام على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تجهيز 24 استراحة للاستقبال المراقبين والملاحظين القائمين على الامتحانات وتم تجهيزها وفرشها وتدعيمها بكافة الأجهزة المطلوبة من مبردات مياه وثلاجات وأثاث ومراتب ومراوح، وتم توفير العمالة اللازمة لمساعدة المراقبين والملاحظين المقيمين وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتواصل والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فورى.

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم عقد لقاء تدريبى لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج واطمأن على توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم وأنه كلف مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمتابعة تجهيزات كافة الاستراحات الخاصة بإقامة القائمين على امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على عدم وجود أية عقبات أو سلبيات بالاستراحات وتوفير كافة الامكانات المتاحة لتوفير اقامة مناسبة ومريحة لهم فى الاستراحات مع توافر عناصر الأمن والسلامة بجميع الاستراحات.