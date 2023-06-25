طلاب الثانوية العامة بالبحيرة: مفيش عيد عندنا هنكمل المذاكرة.. صور

البحيرة- ناصر جودة

سادت حالة من التأبين بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء امتحان الكمياء والجغرافيا، وأكد عدد من الطلاب على سهولة امتحان الجغرافيا ووجود وقت كاف للإجابة على أسئلة الامتحان الذى جاء أغلبه فى مستوى الطالب المتوسط.

فيما أكد أغلب طلاب القسم العلمى عن صعوبة امتحان الكمياء وان الوقت غير كاف للإجابة على الأسئلة واجتمع كافة الطلاب على استكمال المذاكرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان طلاب الثانوية العامة بالبحيرة البالغ عددهم 38091 طالب وطالبة قامو بتأدية امتحان اللغة العربية لكافة الاقسام العلمية والأدبية.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة داخل 115 لجنة امتحان بالمدن والمراكز المختلفة دون أى مشاكل تذكر.

مضيفا أنه تم توفير كافة سبل الراحة لأداء الطلاب للامتحانات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقى أى شكاوى خاصة بالامتحانات وحلها بشكل فورى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على وجود خطة متكاملة لمواجهة الغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة خاصة الغش الإليكترونى وذلك تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

لافتا إلى التشديد على مشرفى لجان الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ومنع دخول أية أجهزة إلكترونية سواء هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية مع الطلاب أثناء إجراء الامتحانات وكذلك مصادرة أى تليفون محمول فى حال ضبطه داخل اللجان وحظر وجود أية أجهزة إليكترونية داخل اللجان مع الملاحظين.

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى مراجعة الإجراءات الأمنية على بوابات لجان الامتحانات وكذلك كاميرات المراقبة داخل اللجان للحيلولة دون وقوع أى عمليات غش خلال إمتحانات الثانوية العامة.

يذكر أن إجمالى أعداد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الثانوية العامة بنطاق محافظة البحيرة هذا العام الدراسى يبلغ 38091 طالب وطالبة منهم 8896 شعبة أدبى و26809 علمى علوم و2386 علمى رياضة موزعين على 115 لجنة إمتحان بنطاق 18 إدارة تعليمية.