ضبط 76644 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76644 مخالفة مرورية متنوعة من بينها ضبط 21853 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما ضبطت قوات الأمن 13 دراجة نارية مخالفة، و908 مخالفة السير بدون تراخيص، و21 مخالفة موقف عشوائى و16 مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.