سفارة لبنان بالقاهرة تحتضن ملتقى لمجتمع الأعمال اللبناني لتعزيز التعاون مع مصر

أ.ش.أ

أقامت السفارة اللبنانية في القاهرة، ملتقى لمجتمع الأعمال اللبناني في جمهورية مصر العربية بهدف بحث سبل استكشاف وتنشيط الاستثمارات والشراكة البينية، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

حضر الملتقى رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين اللبنانيين من مختلف المراحل الزمنية التي أرفدت بها الجالية بالاغتراب اللبناني، بدءاً من الجيل الثالث وحتى آخر وفد قدم إلى مصر جراء الأزمة الاقتصادية التي ألمت بلبنان.

تهدف هذه الفعالية، التي تأتي في نسختها الأولى، إلى تعزيز التعارف والتواصل بين أعضاء مجتمع الأعمال اللبناني في مصر، وبناء وتقوية شبكة العلاقات بينهم، واستكشاف سبل التعاون والشراكة والتوسع فيما بينهم.. ومن المقرر أن يتبع هذا الملتقي لقاءات أخرى لاحقة.

وألقى السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية كلمة أثنى فيها على نشاط وإنجازات أصحاب الأعمال في مصر، وأشار إلى ترحيب الجهات المصرية الرسمية بالاستثمار اللبناني، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال إن السفارة اللبنانية تعمل جاهدةً، باستخدام كافة أقسامها الاقتصادية والقنصلية والسياسية، على تقديم أي تسهيلات أو مساعدة في تذليل أية عقبات أو إيجاد حلول لأية معوقات قد تعترض مصالح الأعمال اللبنانية في مصر.

وختم السفير كلمته بالتأكيد على دور الاغتراب كأحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، والذي يتمسك به لبنانيو الداخل اليوم أكثر من أي وقت مضى.

كما شارك في الحفل الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التي تعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية اللبنانية المصرية من خلال المؤسسات والغرف التجارية في البلدين.