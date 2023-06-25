زيت الزيتون يقلل خطر الصابة بمرض الزهايمر

كتبت رانيا عامر

مما لا شك فيه أن استخدامات زيت الزيتون لها فوائد صحية متعددة منها تقليل خطر الوفاة الناتجة عن أمراض القلب أو الرئة واضطرابات الدماغ والسرطان، وذلك وفقًا لمانشره موقعhealthline.

وأشارت الدراسة الأميركية لأمراض القلب إلى أن إضافة أقل من ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى نظامنا الغذائي الذي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية المشبعة ومضادات الأكسدة يقلل من خطر الاصابة بمرض الزهايمر.

فوائد زيت الزيتون 1. زيت الزيتون غني بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة

زيت الزيتون هو الزيت الطبيعي المستخرج من الزيتون، ثمرة شجرة الزيتون.

2. يحتوي زيت الزيتون على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة

زيت الزيتون البكر الممتاز مغذي إلى حد ما

بصرف النظر عن الأحماض الدهنية المفيدة ، فهو يحتوي على كميات متواضعة من الفيتامينات E و K.

3. زيت الزيتون له خصائص قوية مضادة للالتهابات

تناول زيت الزيتون يساعد في التهابات المفاصل.

كما يمكن أن يساعد في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

4. زيت الزيتون قد يساعد في منع الجلطات

تحدث السكتة الدماغية بسبب اضطراب تدفق الدم إلى الدماغ ، إما بسبب جلطة دموية أو نزيف.

5. زيت الزيتون يقي من أمراض القلب

أمراض القلب هي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في العالم .

6. قد يحارب زيت الزيتون مرض الزهايمر

مرض الزهايمر هو أكثر حالات التنكس العصبي شيوعًا في العالم.وقد يقلل زيت الزيتون من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

يبدو أن زيت الزيتون يحمي بشكل كبير من مرض السكري من النوع 2.ا.