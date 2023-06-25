اليوم السابع
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حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

الأحد، 25 يونيو 2023 09:53 ص
حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا حبس متهم_ارشيفية
كتبت ـ أمنية الموجى- أسماء شلبى

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قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.
 
وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 
 
 
 

حبس متهمين

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة



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