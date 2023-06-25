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جهاز رعاية وتشغيل الشباب ينظم ملتقى توظيفى للطلبة والخريجين.. التفاصيل

الأحد، 25 يونيو 2023 01:00 ص
جهاز رعاية وتشغيل الشباب ينظم ملتقى توظيفى للطلبة والخريجين.. التفاصيل محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، ملتقى توظيفياً للطلبة والخريجين بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد سلاسل المطاعم الشهيرة.
 
وحدد الجهاز الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:
 
- مساعد مدير مطعم (السن من 25 : 35 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).
 
- مشرف مطعم (السن من 22 : 31 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).
 
- عضو فريق (السن من 18 : 30 سنة - طلبة وخريجين - ذكور فقط).
 
- كول سنتر (السن من 19 : 35 سنة - طلبة وخريجين مؤهلات عليا - ذكور فقط).
 
وحدد الجهاز مزايا الوظائف المطلوبة على النحو التالي:
-تأمين اجتماعي.
-تأمين صحي.
-تأمين على الحياة.
-بدل وجبة.
-حوافز.
-بدل مواصلات في بعض الفروع.
 
وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب أن الملتقى سينظم بدءاً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك بمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني.
 
وأشار الجهاز أنه يمكن للراغبين في الاستفسار عن الملتقى والوظائف المطلوبة، التواصل عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".
 
 
 
 
 

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