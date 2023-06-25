تفاصيل وشروط التدريب الصيفى لطلاب الجامعات بشركة مياه الشرب في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب سوهاج عن بدء تلقى طلبات التقدم لبرنامج التدريب الصيفي لهذا العام وذلك حتى 30 يونيه 2023 حيث يتم تدريب طلاب كليات العلوم والهندسة والآداب لتنمية مهاراتهم في المجالات المختلفة وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل .

اليوم السابع يقدم للقراء كيفية تقديم الطلاب من أجل الحصول على التدريب وذلك بمراكز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والمجهز بأحدث الاجهزة والتقنيات الحديثة لتدريب الطلاب عمليا ونظريا.

1 – مكان التدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بفروعها المختلفة.

2 – التدريب الصيفى يبدأ من الأول من يوليو وينتهى في الخامس عشر من أغسطس.

3 – مدة التدريب المقررة للمتقدم ستة أسابيع متصلة.

4 – الكليات المطلوبة للتدريب " علوم – هندسة – إعلام – أداب ( إعلام – جغرافيا)

5- المستندات المطلوبة للتقديم:

ا – صورة الرقم القومى حديثة وسارية.

ب – صورة الكارنية الخاص بالطالب "الفرقة الثالثة"

ج – خطاب موجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج معتمد من الكلية.

د – إيصال سداد الرسوم الإدارية المقررة؟

6 – يتم تقديم الطلبات بمقر مركز التدريب بمحطة مياه نيده السطحية في مدينة أخميم.