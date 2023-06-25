تعرف على خدمات العيادات الخارجية بمركز أورام الفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

قال الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز الفيوم لعلاج الأورام ، إن المركز به عيادات لكافة التخصصات، وأن المركز يرحب بالجميع من أبناء محفظة الفيوم والحافظات المجاورة كما يتردد عليه بعض المرضى من الدول العربية الشقيقة.

ولفت أبو طالب، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أن المركز يسعد بتقديم الخدمة بالعيادات الخارجية وإجراء التحاليل المعملية والفحوصات الإشعاعية وتلقيه العلاج فى حالة ثبوت إصابته بأى نوع من الأورام سواء العلاج الإشعاعى أو الكيماوى.

ومواعيد العيادات الخارجية بمختلف التخصصات نوضحها فى الجداول التالية: