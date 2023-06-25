"بي بي سي": الكلب "مولى" وصاحبه يترشحان على منصب العمدة فى تورنتو الكندية

كتب- وكالات

تشهد مدينة تورنتو الكندية قريبا انتخابات رئاسة البلدية لشغل المنصب الذي تركه عمدة المدينة السابق بعد اكتشاف إقامته علاقة غير شرعية.

وحسب موقع "بي بي سي نيوز" فأن هناك عدد كبير من المرشحين للمنصب، حيث بلغ عددهم 102، بينهم الكلب مولي.

ويتنافس الكلب وهو من فصيلة هسكي ويبلغ من العمر ستة أعوام، وصاحبه توبي هيبس على المنصب، بوعد "إيقاف نثر الملح على طرق المدينة خلال فصل الشتاء".

وقال هيبس ل"بي بي سي"، إن "الإفراط في استخدام الملح على الطرق خلال فصل الشتاء يمكن أن يضر بأقدام الكلاب الرقيقة مثل مولي".

وتقترح حملته أيضًا إصلاحًا لعدم القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، وزيادة الضرائب على الشركات التي تبلغ قيمتها مليار دولار، وفرض حظر على أنظمة التدفئة بالوقود الأحفوري في المنازل الجديدة والمباني التجارية.

وقال إنه سيعين مولي كأول عمدة فخري لكلاب المدينة في حال فوزه.