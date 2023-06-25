ايطاليا تواصل البحث عن المهاجرين المفقودين فى حطام سفينة بجزيرة لامبيدوزا

فاطمة شوقى

تستمر السلطات الإيطالية فى مهامها فى البحث عن 40 مهاجرا اختفوا بعد غرق السفينة الذى وقع قبل ساعات قليلة بالقرب من ساحل جزيرة لامبيدوزا الجنوبية، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وقال فلافيو دي جياكومو ، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة ، في تصريحات نُشرت على الموقع الإلكترونى للصحيفة ، إن من بين 46 شخصًا كانوا على متن السفينة تم إنقاذ أربعة فقط أحياء ، ومن بين المفقودين سبع سيدات ، كان أحدهم مسافرًا مع مولود جديد.

ووقعت المأساة ليلة الجمعة الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط ​​التي تسببت في غرق السفينة بعد ست ساعات فقط من مغادرتها ساحل صفاقس التونسي.

وفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية ، في الفترة من 1 يناير إلى 23 يونيو 2023 ، وصل 59767 مهاجرًا إلى ساحل هذا البلد ، بزيادة 131.0 % عن 254795 مهاجراً مسجلاً في نفس الفترة من العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك ، وصل 2393 مواطنًا من بوركينا فاسو ، و 2077 من الكاميرون ، و 1612 من مالي ، بينما جاء 12.527 من دول أخرى ، ومن الإجمالي العام ، كان هناك 6481 من القاصرين غير المصحوبين بذويهم ، وفقًا للتقرير.

بينما بلغ عدد عمليات إنزال المهاجرين غير النظاميين في عام 2021، 67477 ، وصل في العام التالي إلى 105127 ، وبحلول عام 2023 من المتوقع أن يتضاعف هذا العدد الأخير ، لأن العدد الأكبر يحدث بشكل رئيسي في أشهر الصيف ، حسب تقدير المحللين لتلك الهيئة.