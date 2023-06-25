اليوم السابع
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المتهم بقتل عامل في الساحل: طالبته برد الدين وضربته داخل مقهى

الأحد، 25 يونيو 2023 09:00 ص
المتهم بقتل عامل في الساحل: طالبته برد الدين وضربته داخل مقهى ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف المتهم بقتل عامل في الساحل بالقاهرة، بإنهاء حياته، نتيجة رفض المجني عليه إعادة مبلغ مالي اقترضه منه، وذكر أنه التقى بالمجني عليه بمقهى، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وفوجئ بالمجني عليه يعتدي عليه بالضرب، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض.

أرشد المتهم عن سلاح الجريمة، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال جثة عامل، بها إصابات إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر حداد مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى"، بسبب خلافات مالية بينهما لاقتراض المتوفى مبلغ مالى من المتهم وعدم رده تطورت إلى مشاجرة بينهما حال تواجدهما بمقهى بدائرة القسم، قام على إثرها المتوفى بالتعدى على المتهم بالضرب باستخدام كوب زجاجى وقيام المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه على النحو المشار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


قتل عامل

الساحل

امن القاهرة

خلافات مالية



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