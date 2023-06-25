العيد فرحة.. انتشار شوادر الأغنام بالبحيرة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، انتشارا كبيرا لشوادر الأغنام بشوارع وميادين المناطق الشعبية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتوافد الأهالى على سوق المواشى بمدينة دمنهور وهو من أكبر أسواق المحافظات، وذلك لشراء احتياجاتهم من الأضاحى سواء كانت من الأبقار أو الأغنام بأنواعها المختلفة.

ويتراوح أسعار كيلو الأغنام من 190 جنيها إلى 220 جنيها للخراف البرقى، بينما يصل سعر الخراف البلدى إلى 170جنيها للكيلو ويصل سعر الماعز من 180إلى 200جنيه بحسب النوع والسلالة والوزن.

واشتعلت منصات التواصل الاجتماعى الاجتماعى بقصة جدى عملاق يصل وزنه لأكثر من 100 كيلو تم بيعه بسوق دمنهور بمبلغ 20 ألف جنيه.

وقال أحمد أبو كامل جزار من مدينة دمنهور الذى يملك الجدى العملاق المثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعى أنه فوجئ بهذه الضجة المثاره على الفيس بوك دون أى تدخل منه على الإطلاق، مضيفا أنه اشترى الجدى المشار اليه من سوق المواشى بمبلغ أعلى من سعره الحقيقى لاختلافه وكذلك لأنه أراد أن يحتفظ به لنفسه كنوع من الدعاية لتجارته فى الأغنام.

"اشتريت الجدى ده من حوالى شهر وسميته" ماريو " لأنه من سلالة قبرصية مميزة وشكله حلو ومختلف عن الأغنام الأخرى وعرضته امام الشادر كنوع من الدعاية وتم التقاط صوره ونشرها على السويشال ميديا ولم اعرف انه سيثير كل هذه الضجة الكبيرة.

وأوضح أبوكامل انه بعد شهرة الجدى ماريو الذى أصبح حديث الميديا وإقبال الزبائن لشرائه ارتفع سعره ليصل إلى ما يقرب من 30ألف جنيه ليكون بذلك أغلى جدى فى مصر.

وعن أنواع الاضاحى ومدى الإقبال عليها قال أحمد أبو كامل هناك الكثير من الأغنام التى تجد رواجا كبيرا مع اقتراب عيد الأضحى وعلى رأسها الخراف البرقى والتى يتم شرائها من الصحراء الغربية وتتميز بانخفاض نسبة الدهون بها ورائحتها الطبيعية بالمقارنة بالحروف البلدى وهى المسيطرة على الاسواق بصورة كبيرة وكذلك الخراف المالطى والقبرصى التى تتميز بطعمها الشهى ووزنها الكبير بالاضافة إلى الخراف والماعز البلدى المعروف للجميع والذى يفضله عدد كبير من الاهالى خاصة من كبار السن.

وفى هذا السياق شهدت محافظة البحيرة إستعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالمصالح الحكومية والمؤسسات الخدمية.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بإستمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يوميا اعتبارا من أول أيام شهر ذى الحجه وحتى آخر أيام العيد، مع إعداد خطط طوارئ لمواجهة أى أزمات وتلقى أى شكاوى أو بلاغات عن أى مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق مع وجود نوبتجيات بالإدارات البيطرية بالمراكز تعمل على مدار اليوم.

وأكد الدكتور أشرف محى الدين مدير مديرية الطب البيطرى وجود خطة عمل شاملة وتنظيم حملات مشتركة بالتنسيق مع مديريتى الصحة والتموين لضمان سلامة الأضاحى وصحة المواطنين.

لافتا إلى تواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر والعمل على إصلاح أى أعطال بها، مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والإحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يستهلك من المخازن.

وأشار مدير الطب البيطرى بالبحيرة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التى تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.