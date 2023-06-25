الطب البيطرى بالأقصر تشكل لجنة بأسواق الماشية لفحصها قبل عيد الأضحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل مديرية الطب البيطرى بالأقصر بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الاقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعيا وبشكل منتظم، وذلك فى إطار استعدادات مديرية الطب البيطرى بالأقصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة الأقصر البيطرية، برئاسة الدكتور مايكل رفعت، والدكتور شادى زكريا بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر، وقامت اللجنة بالمرور على سوق الماشية وتم عمل تقصى وبائى نشط ووجدت جميع الحيوانات بصحة جيدة وتم تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بالإضافة إلى توعية مربى وتجار الماشية بضرورة التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الإصابة، إلى جانب توعيتهم بأهمية التأمين على الماشية وتعريفهم بالمزايا التى يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به.

كما تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بارمنت بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، وقامت اللجنة بالمرور على سوق أرمنت للماشية وتم عمل تقصى وبائى نشط ووجدت جميع الحيوانات بصحة جيدة، فضلاً عن تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.