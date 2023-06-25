"الصحة" تكشف عن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية تعمل على 3 محاور تتضمن تفعيل العيادات التخصصية وتشغيل خدمات الطوارىء على مدار 24 ساعة وخدمات الزيارة المنزلية.

ومن جانبه، كشف الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عن تردد 639 ألف مواطن على المنشآت التي تم تشغيلها تجريبيًا ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، موضحًا ان 59 مواطن ترددوا على العيادات التخصصية والتي تعمل حتى الـ 6 مساءً في تخصصات (الباطنة، الأطفال، النساء، الأطفال، الجلدية)، لافتًا إلى أن عيادة الأطفال تشهد أعلى نسب تردد ضمن الترددات على تلك العيادات التخصصية.

وقال رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إنه يتم إحالة المرضى الذين يحتاجون الي المستويات الأعلى من الرعاية الصحية إلى المستشفيات، مشيرًا إلى إحالة الحالات المتقدمة للمستشفيات للحصول على الخدمات الطبية اللازمة لحالتهم الصحية.

ولفت إلى تدريب فرق الإشراف والمتابعة الدائمة بالمحافظات التي تعمل ضمن المرحلة الأولى، والبالغ عددهم44 مشرفًا فنيًا، بالإضافة إلى المشرفين المركزيين بالوزارة، لتكون مهام عملهم الإشراف والمرور الدوري على مدار ال ٢٤ ساعة نظًرا لطبيعة العمل بتلك المنشآت وفقًا للمبادرة، حيث تم تدريب المشرفين على استمارة الإشراف الموحدة لتغطية كافة الجوانب والشروط المتعلقة بعمل منشآت الرعاية الأولية، وكذلك الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرة.

يذكر أن اختيار 180 نموذج منشأة رعاية أولية للعمل بالتشغيل التجريبي شمل 21 محافظة (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، كفرالشيخ، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، قنا، سوهاج، المنيا، بني سويف، دمياط، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد).