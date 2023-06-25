السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج وتعاطى الحشيش فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج وتعاطي مخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض "كتر" فى مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشـارين خالـد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وحضور محمد القاضي وكيل النيابة، محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الترويج والتعاطي، وحيازة سلاح أبيض " كتر" بدون مسوغ قانوني.

شهد معاون قسم شرطة مدينة نصر ، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام محرزاً سيجارة ينبعث منها رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر يقوم بتدخينها وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 2 قطعة لمادة سمراء اللون تشبه ذات الجوهر المُخدر وسلاح أبيض كتر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز السيجارة بقصد التعاطي، وقطع الجوهر المخدر بقصد الاتجار.