الداخلية توزع عبوات غذائية على المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وزعت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الفيوم- الإسكندرية- كفرالشيخ- الإسماعيلية– البحرالأحمر- الأقصر- أسيوط- بنى سويف – جنوب سيناء) عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

يأتي ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك استمرارا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وبمناسبة قرب الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.