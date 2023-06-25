الأحوال المدنية تستخرج 14255 بطاقة رقم قومى فى 12 محافظة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – بورسعيد - البحيرة – المنيا – شمال سيناء)، حيث أسفرت القوافل عن استخراج 14255 بطاقة رقم قومى، و30511 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، عدا سحب قافلة محافظة بورسعيد أمام مقر الإدارة وذلك إعتباراً من يوم 24/6/2023.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (618) بطاقة رقم قومى وعدد (282) مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات ل15 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (299) مواطن ومواطنة.

وقام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمحافظات (سوهاج – المنيا - البحيرة)، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى ل1532) مواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى ل311 من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.