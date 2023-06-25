اعترافات المتهم بسرقة 23 هاتف محمول فى الموسكى تقوده للمحاكمة

أدلى عاطل متهم بسرقة هواتف محمولة فى منطقة الموسكى باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الهواتف من "فاترينات" المحلات عقب غلقها وكسرها بـ"شاكوش"، حيث تمكن من سرقة 23 هاتفا محمولا مختلفة الأنواع، حيث اعترف المتهم ببيعها لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة ، لتأمر نيابة وسط القاهرة، بإحالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

ونجح رجال المباحث فى ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته عدد 23 هاتفا محمولا مختلفة الأنواع ومجهولين المصدر - شاكوش حديدى.

وبمناقشته عن مصدر الهواتف أقر بسرقتها من داخل فاترينا خاصة ببيع الهواتف المحمولة كائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وأمكن التوصل للمجنى عليه وتعرف على المتهم واتهمه بالسرقة.