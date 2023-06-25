إلغاء 12 رحلة جوية اليوم فى إسبانيا بسبب إضراب الطيارين

فاطمة شوقى

ألغت شركة طيران إير أوروبا 12 رحلة جوية اليوم الأحد ، نتيجة الإضراب الذى دعا إليه الاتحاد الإسبانى لطيارى الخطوط الجوية "سيبلا" والذى من المفترض أن يستمر حتى 2 يوليو، حسبما قالت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإسبانى لطيارى الخطوط الجوية أكده اضطراره إلى اتخاذ هذه الخطوة الصعبة التى ترد على عرقلة إدارة طيران أوروبا للتفاوض مع العمال على الرواتب وظروف العمل.

وفي بيان الأسبوع الماضي، قالت النقابة العمالية الإسبانية إنها توصلت في 8 يونيو إلى اتفاق مسبق شفهي مع إير أوروبا لتحديث شروط رواتب الطيارين، ولكن بعدها بيوم اكتشف المسئولون أن الوثيقة التى صدرت مختلفة تماما.

وبحسب الاتحاد الإسبانى فقد فصلت الاتفاقية المسبقة تحديث الراتب عن نقل حقوق العمال المدرجة في الاتفاقية الجماعية الرابعة، مشيرة إلى أن اقتراح الشركة الجديد سعى إلى "خفض التكلفة الجماعية من خلال إفقار حقوق وظروف العمل الجديدة.

وعن إلغاء الرحلات الجوية ، فقد تقترح شركة الطيران بدائل حتى لا يخسر الركاب أموالهم ، وقد يطلبون تغيير التاريخ أو الوجهة أو الحصول على قسيمة بالمبلغ للرحلات المستقبلية.