اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إعلام الأزهر تناقش 50 مشروعا طلابيا حول التنمية المستدامة والمبادرات الرئاسية

الأحد، 25 يونيو 2023 11:52 ص
إعلام الأزهر تناقش 50 مشروعا طلابيا حول التنمية المستدامة والمبادرات الرئاسية كلية الإعلام جامعة الأزهر تناقش 50 مشروعًا طلابيًّا
كتب لؤى على

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أنهت كلية الإعلام بجامعة الأزهر مناقشة مشروعات تخرج الطلاب على مدار ثلاثة أيام، شملت أقسام الكلية الثلاثة: (الصحافة والنشر، والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان)، برعاية من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رضا أمين، عميد الكلية، والدكتور عبد الراضي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد العيسوي، وكيل الكلية للدراسات العليا.
 
هدفت المشروعات إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والخطة الطموحة لنهضة الدولة المصرية، ودعم المبادرات الرئاسية، إضافة إلى توعية الجماهير بأهمية المرحلة الراهنة في بناء مستقبل الدولة المصرية.

جامعة الازهر

المبادرات الرئاسية

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