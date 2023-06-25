إطلاق مسابقة الحصول على لقب بطل منع التلوث البلاستيكي بمنطقة البحر المتوسط

كتبت منال العيسوي

أعلن مشروع "دعم المياه والبيئة (WES) " الذي يموله الاتحاد الأوروبي، عن دعوة لإظهار النوايا للمشاركة من قبل الجهات الفاعلة في منطقة البحر المتوسط لاقتراح إجراءات وحلول جديدة تمنع التلوث بسبب البلاستيك في الدول الشريكة بمشروع WES وهى الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس.

وأكد المشروع إن التلوث المتزايد بشكل كبير في البحر المتوسط بسبب المواد البلاستيكية، وخاصة البلاستيك أحادي الاستخدام (SUPS) ، يخلق حاجة ملحة لتنفيذ ممارسات واستراتيجيات إدارة الموارد المستدامة لمنع المخلفات البلاستيكية من الدخول إلى البيئة

وجاء الهدف من الدعوة هو تشجيع الإجراءات التطوعية، وتحفيز التقدم والالتزام في مكافحة التلوث بالبلاستيك، حيث سيتم منح أولئك الذين سيوفون بالتزامهم اللقب الفخري "بطل" في معالجة التلوث بالبلاستيك، ويتعين على المرشحين اقتراح مبادرة جديدة (سياسة اجراء، منتج، حملة أو مبادرة مستمرة حاليا أو مستقبلية الانتقال بها إلى المستوى الأعلى. سيقوم فريق عمل مشروع WES ، بالتقييم فى أغسطس 2024 لمنح اللقب، حيث يتم تقديم خطابات الترشح خلال شهر يوليو 2023حتى 31 يوليو ويبدأ التقييم من أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2024

المستحقين للترشح لنيل اللقب مؤسسة أو تحالف (شراكة) أو فرد (مثل شركة خاصة أو شخص)، والسلطات المحلية (مثل البلديات الخالية من البلاستيك) منظمات المجتمع المدنى (المبادرات مختلفة بما في ذلك رفع مستوى الوعي بشكل فعال)، والصحفيون ، والتربويون والمؤسسات التعليمية للتعليم الرسمي واللارسمي الأنشطة تعليمية ناجحة على مستويات تعليمية مختلفة، ومؤسسات البحث والابتكار التطبيقية أو العلماء الأفراد والعلماء والشباب ، والقطاع الخاص على سبيل المثال، الشركات التي أدخلت إعادة تدوير البلاستيك أو منتجات بديلة / مستدامة أو طبقت اجراءات مسؤولية المنتج الممتدة منشآت سياحية أصبحت خالية من منتجات البلاستيك أحادى الاستخدام SPs : إلخ.