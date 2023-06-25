أمريكى يدبر عملية سطو بمساعدة شخصين آخرين ليترك العمل مبكرا

وكالات

دبر الأمريكي إسياس جونز محاسب بمحطة وقود بمدينة تلسا، ولاية أوكلاهوما، عملية سطو بمساعدة شخصين آخرين، حتى يتمكن من مغادرة عمله مبكراً؛ لأنه متعب.

ولحبك حيلته الماكرة اتصل جونز بقسم شرطة تلسا، وأبلغ عن تعرضه لعملية سطو نفذها لص ملثم تحت تهديد السلاح. وزعم جونز أنه امتثل لتعليمات السارق وسلّمه كل ما لديه، وفر الأخير فرحاً مسروراً بغنيمته السهلة، وبمراجعة الشرطة لكاميرات المراقبة الموزعة في المكان تأكدت لهم رواية المحاسب، وتمكنوا من تحديد هوية السارق.

ولم تستغرق الشرطة وقتاً في إيجاد السارق وإلقاء القبض عليه، وتبين لهم أن اسمه ستيفن جونز، ولكن لا تربطه أي علاقة بالمحاسب، لكنه اعترف بأنه لم يخطط للسرقة، وفي واقع الأمر؛ طلب إسياس من امرأة تدعى علياء لوك -تبين أنها صديقة مشتركة للرجلين المتورطين في هذه القضية- مساعدته في حيلته، وطلبت هي بدورها من ستيفن سرقة المتجر؛ لأن إسياس يشعر بالتعب ويرغب في المغادرة مبكراً.

وحسب موقع الخليج، يواجه إسياس جونز الآن تهماً بالاختلاس والتآمر لارتكاب جناية، بينما ستيفن جونز متهم بالتآمر لارتكاب جريمة سرقة وحيازة سلاح ناري، وأُطلق سراحهما بكفالة، بينما لا تزال لوك في سجن مقاطعة تولسا في انتظار دورها.