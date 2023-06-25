أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى ورئيس وزراء الهند يؤكدان تميز العلاقات التاريخية بين البلدين
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قصر الاتحادية، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة، أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين، حيث تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إلى نيودلهي في يناير الماضي، كما تتزامن مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.
الرئيس السيسى يقلد رئيس وزراء الهند قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قصر الاتحادية، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة، أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين، حيث تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إلى نيودلهي في يناير الماضي، كما تتزامن مع مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.
رئيس الوزراء يهدى نظيره الهندى مستنسخاً لقناع توت عنخ آمون كتذكار
اصطحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، في جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
الحكومة تنفى تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات والمعاهد بالمحافظات
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات والمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن قواعد التنسيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هي وفقاً لما هو متبع خلال السنوات السابقة، مُناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
القاهرة تجهز 242 ساحة و204 مساجد لصلاة عيد الأضحى.. تفاصيل
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي
المبارك وعددها 204 مساجد و242 ساحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة المصلين، وتكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.
وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: استئناف الامتحانات الأحد 2 يوليو
وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بالتنبيه على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالتأكيد على الطلاب أن الامتحانات مستمرة عقب عيد الأضحى
، ووفقًا للجدول المحدد، حيث سيتم استئناف الامتحان يوم الأحد الموافق 2/7/2023.
وزير التموين: مخزون السكر يتجاوز 6 أشهر والإنتاج المحلى يعزز الاحتياطى
وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي
وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق، لافتا إلى إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة، في ظل توفير كل السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتجاوز المخزون حاليا لأكثر من 6 أشهر.
روسيا: عودة حركة الطرق إلى طبيعتها فى 3 مقاطعات بعد تسوية تمرد "فاجنر"
أعلنت السلطات الروسية عودة حركة المرور على الطرق إلى طبيعتها في مقاطعات ليبيتسك، وكالوغا وفورونيج، بعد تسوية تمرّد "فاجنر" وسحب آلياتها من الطرق الفدرالية.
غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا وارتفاع نسب الرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.
مد المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرين
واصلت وزارة الداخلية
مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالى (1364) فرع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية".
سفير الصين: بكين حريصة على تطوير التعاون فى مجال الفضاء مع مصر
قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن الصين حريصة على بذل جهود مشتركة مع مصر لدفع تطوير التعاون في مجال الفضاء على نحو معمق، ومواصلة إثراء مقومات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بصورة أفضل.
واشنطن تقرر وقف التعاون والدعم للمشاريع الاستيطانية بالضفة الغربية
قررت واشنطن وقف التعاون والدعم للمشاريع الاستيطانية بالضفة الغربية، وذلك حسبما لأفاد موقع العربية فى شريط عاجل.
التشكيل المتوقع للأهلى أمام السويس.. عبد القادر وشريف وكهربا فى الهجوم
يترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، متابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع منتخب السويس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام منتخب السويس مكونا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هانى
خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة
خط الهجوم: أحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمود كهربا.
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