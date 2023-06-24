40 مفقودا فى غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

وكالات

أعلنت متحدثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بإيطاليا كيارا كاردوليتى أن نحو 40 شخصا فى عداد المفقودين في غرق قارب هجرة، الخميس قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة.

وأكّدت كاردوليتي ذلك في تصريح إعلامى الجمعة، بعد أن كتبت كاردوليتي في تغريدة لها على "تويتر" أكّدت محتواها للوكالة الفرنسية في اتصال هاتفي، وقالت إن بين المفقودين مولودا جديدا واحدا على الأقلّ.

من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، فلافيو دي جياكومو، إنّ القارب الذي أبحر من تونس كان يقلّ مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.

وقبل يومين، أعلنت إيطاليا أنه في الفترة من يناير 2022 حتى أول أمس الخميس، أتاحت الأنشطة التي نفذتها قطاعاتنا الجوية ـ البحرية القبض على 305 مهربين والمساهمة بإنقاذ 46410 مهاجرا في عرض البحر.

وفي تقرير الميزانية التشغيلية للشرطة المالية للفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 مايو 2023 والتي تم إصدارها بمناسبة الذكرى 249 لتأسيس الفيلق، ذكر أنه "كجزء من المهمة الأوسع للمساهمة في الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، تضمن قواتنا اتخاذ إجراءات واسعة النطاق لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والنفايات والأسلحة والبشر، غالبا على نطاق دولي".