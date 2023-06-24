نقيب المرافق لوفد أوزباكستانى: حريصون على تبادل الخبرات مع كل الدول

أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، على استمرار دور النقابة في التعاون الدولي ، لتبادل الخبرات مع النقابات والمنظمات العمالية المُماثلة حول العالم، لتوعية عمال القطاع بالمعايير الدولية ،والإستفادة من تجارب البلدان الأخرى في كافة حقوق وواجبات العمال ،وزيادة إنتاجية الشركات ،وتعزيز علاقات العمل في المواقع الإنتاجية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال فؤاد خلال زيارة وفد من النقابة العامة للعاملين بالطاقة بجمهورية أوزباكستان إلى شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء، واستقبلهم بحفاوة المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ،بحضور المحاسب أحمد فهمي نائب رئيس النقابة العامة للمرافق ورئيس اللجنة النقابية بالشركة القابضة لكهرباء مصر ،ورضا الدغيدي أمين الصندوق بالنقابة العامة للمرافق العامة،أن هذه الزيارة تأتي في إطار نشاط "النقابة العامة" في مجال العلاقات الدولية ،موضحاً أنها حريصة على تعزيز تلك العلاقات توازياً مع دفاعها عن حقوق وإستقرار عمالها،وتوعيتهم بواجباتهم ،وأنها تأتي في ضوء تبادل الخبرات بين النقابة العامة للعاملين بالمرافق بجمهورية مصر العربية،و النقابة العامة للعاملين بالطاقة بجمهورية أوزباكستان في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة .

وقال بيان عن النقابة العامة، اليوم السبت، إن المهندس محمد الحسيني رئيس قطاع المتابعة وشئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء استعرض أمام الوفد نبذة تاريخية عن الشركة والتطورات الحديثة في مجال عملها ،وأنه وفور الإنتهاء من العرض إنتقل الضيوف إلى تفقد مركز التحكم الإشرافي بمقر الشركة،وأشاد الوفد الأوزباكستاني بالتطور الهائل في مجال تطوير الشبكات وتحويلها إلى شبكات ذكية بهدف تحسين خدمات الطاقة وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين .

ورحب المهندس إيهاب الفقي رئيس الشركة بالضيوف في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين،وتبادل رئيس الشركة والوفد الأوزباكستاني الهدايا الرمزية المعبرة عن الصداقة بين البلدين،وقدم هشام فؤاد درع النقابة العامة للمرافق العامة للمهندس إيهاب الفقي تقديرا من النقابة بدور رئيس الشركة في النهوض بالشركة والعاملين بها ،وقدم أيضا المهندس إيهاب الفقى رئيس الشركة درع الشركة لرئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، معربا عن خالص الشكر والتقدير للدور الهام لرئيس النقابة العامة وأعضائها.