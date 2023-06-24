مواعيد امتحانات الدور الثانى لكافة الصفوف التعليمية بالبحيرة.. اعرف التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم السبت مواعيد امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2023/ 2022 لجميع الصفوف الدراسية بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انه تم التأكيد على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سير الامتحانات.

مشيرا إلى إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان، وكذا تكثيف أعمال النظافة حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم مراعاة الأجازات الرسمية وأيام الجمع حيث تكون أيام الإمتحانات على النحو التالى :

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى يوم السبت الموافق 15 يوليو وحتى الاربعاء 19 يوليو.

- إمتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الإعدادى العام، من يوم السبت الموافق 15 يوليو وحتى الاربعاء 19 يوليو.

- الصف الأول والثانى الإعدادى "المهني"، من يوم السبت 15يوليو وحتى الاربعاء 19 يوليو.

- امتحانات الدور الثانى للصفين الاول والثانى الثانوى للمكفوفين – من الاحد 16 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو.

- امتحانات الصفين الاول والثانى الثانوى العام من الاحد 16 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو.

- امتحانات الصفين الاول والثانى الثانوى الفنى من السبت 15 يوليو وحتى الاثنين 24 يوليو.

- إمتحانات الدور الثانى لصفوف النقل للتعليم الفنى نظام 5 سنوات "من الأول إلى الرابع الثانوى الفني" يوم السبت الموافق 15 يوليو وحتى الاثنين الموافق 24 يوليو

- إمتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للمكفوفين من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو.

- الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو.

- امتحانات الدور الثانى للصف الثالث الإعدادى العام من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو.

- الصف الثالث الإعدادى "المهني"، من يوم السبت الموافق 22 يوليو وحتى الاربعاء 26 يوليو