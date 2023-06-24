مقتل وإصابة 3 من الشرطة الباكستانية فى تفجير انتحارى جنوب غرب البلاد

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أعلن مدير شرطة منطقة كيش محمد بالوش، اليوم /السبت/، مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة اثنين آخرين إثر تفجير انتحارى استهدف شاحنة للشرطة فى بلوشستان جنوب غربى البلاد.

وقال بالوش - نقلا عن صحيفة "دون" الباكستانية - "إن السلطات عثرت على جثة انتحارية فى أعقاب الانفجار الذى وقع فى مدينة "تربت" بجنوب غربى باكستان"، مشيرا إلى أن الانتحارية استهدفت قافلة تابعة لقوات الحدود شبه العسكرية، إلا أن التفجير أصاب سيارة للشرطة.



وأضاف: أن "فرقة أبطال مفعول القنابل وقوات الأمن طوقت المنطقة، بينما لا تزال التحقيقات جارية".



وندد رئيس وزراء بلوشستان عبد القدوس بيزينجو بالانفجار، معربا عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى من مسؤولى الشرطة، وقدم تعازيه لأسرهم.. كما ندد وزير داخلية بلوشستان ضياء الله لانجوف بالحادث.



ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الانفجار.