مصرع شخصين غرقا أثناء استحمامهما فى مياه النيل بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

لقي شخصان مصرعهما غرقًا أثناء استحمامهما في مياه النيل بنطاق مركز ميت غمر ، بمحافظة الدقهلية، وتم انتشال جثتيهما ونقلهما لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بغرق شخصين في مياه نهر النيل ، أمام قرية كفر النعيم دائرة المركز.

وانتقلت قوة امنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع هشام عبدالرسول عبدالنبي 30 عاما، وخالد محمد عبدالوهاب 24 عاما، مقيمان بقرية كفر النعيم مركز ميت غمر، حيث نزلا لمياه نهر النيل للاستحمام عقب عودتهما من العمل بأحد أراضي الأرز، وجرفهما التيار ولم يتمكنا من الخروج وتوفيا غرقًا.

وتم انتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.