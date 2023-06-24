مستشار الأمن القومى العراقى يدعو إلى مؤتمر دولى حول مخيم الهول

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دعا مستشار الأمن القومى، قاسم الأعرجى، اليوم السبت، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ألينا رومانوسكي، إلى دعم مقترح الحكومة العراقية لإقامة مؤتمر دولى حول مخيم الهول قبل نهاية العام الحالى.

وبحث الأعرجي، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، مع السفيرة الأمريكية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولي، فضلا عن بحث تطوير علاقات التعاون بين العراق والولايات المتحدة.



كما بحث الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ملف مخيم الهول السوري، وأهمية سحب الدول لرعاياها منه، فضلا عن بحث استمرار التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.



وطالب الأعرجي، بدعم مقترح الحكومة العراقية لإقامة مؤتمر دولى حول مخيم الهول قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا نهج الحكومة العراقية الثابت فى استمرار التعاون مع المجتمع الدولي، لترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة، وأن سياسة العراق تقوم على أساس المصالح المشتركة والعلاقات المتوازنة مع الدول.



من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية، استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية فى مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات، والقضايا الإنسانية، لا سيما دعم فريق الاندماج والتأهيل النفسى ل‍وزارة الهجرة والمهجرين.