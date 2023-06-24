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مسؤول أوكراني: تصرفات قائد "فاجنر" هي عملية لمكافحة الإرهاب

السبت، 24 يونيو 2023 11:09 ص
مسؤول أوكراني: تصرفات قائد "فاجنر" هي عملية لمكافحة الإرهاب القوات الروسية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مستشار للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي اليوم / السبت / أن تصرفات قائد مجموعة فاجنر يفغيني بريجوجين هي عملية لمكافحة الإرهاب .

وقال المسؤول الأوكراني - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " إن كل شيء بدأ للتو في روسيا، وعلى أحد الطرفين الخسارة إما رئيس فاجنر أو المجموعة المعاكسة له في روسيا"، مشيرا إلى وجود انقسام واضح للنخب هناك .

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أنه يراقب "الخلافات الناشئة" بين مجموعة فاجنر والقيادة العسكرية الروسية .

وأعلنت الدفاع الروسية أن نظام كييف يستغل استفزازات مؤسس شركة "فاجنر" يفجيني بريجوجين ويحاول مهاجمة باخموت، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تركز نشاط وحداتها الهجومية التكتيكية على أطراف هذه المدينة حاليا.

 


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