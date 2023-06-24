مجلس الاتحاد الروسى يصف قائد فاجنر بالـ"الخائن الأكبر" فى الحرب الوطنية العظمى

وكالات

أكد نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي، سيرجى موراتوف، أن يفغينى بريغوجين هو نسخة محدثة من الجنرال أندريه فلاسوف، الذى خان الاتحاد السوفييتى وانضم إلى ألمانيا النازية.

وكتب موراتوف على "تليجرام": "إذا تم تكليف شخص أو ضابط بمهمة وطنية ووضعت على عاتقه مسؤولية الدفاع عن بلاده، وأدار سلاحه فى الاتجاه الآخر، فذلك يعتبر خيانة، كما فعل "الخائن الأكبر" فلاسوف فى الحرب الوطنية العظمى، والآن يكرر بريغوجين ذلك اليوم، بريغوجين هو نسخة من فلاسوف فى التاريخ الحديث لروسيا، نحن ننتظر خيانة من الليبراليين، لكننا تلقينا خيانة من جانب غير متوقع".

وشدد موراتوف على أنه فى مثل هذه الأوقات "من الضرورى أن نتحد حول الدستور الروسى ورئيس روسيا".

وأكد أنه يتوجب على بريغوجين تذكر كلمات الجنرال الألمانى يوهان فايس، عندما قال: "من الأفضل أن يتم شنقك بسبب ولائك بدلا من شنقك كخائن".

كما أشار النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية فى مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جاباروف، عبر قناته على "تليغرام"، إلى أن "التسامح مع خيانة بريغوجين أمر مستحيل".

وتابع "من أجل تجنب إراقة الدماء والأضرار التى لا يمكن إصلاحها، يجب على يفغينى بريغوجين الاستسلام على الفور للسلطات الشرعية الروسية".

وكان بريجوجين قد أطلق دعوة للعصيان المسلح بزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

وحرّك الأمن الفيدرالى الروسى قضية جنائية على خلفية محاولة تنظيم تمرد مسلح بعد تصريحات مؤسس "فاغنر" يفغينى بريغوجين.

وفى صباح اليوم السبت، ألقى بوتين كلمة طارئة بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح واصفا هذه الدعوة بالخيانة لروسيا وشعبها، وأكد أن منظميها لن يفلتوا من العقاب.

وأشار إلى أن محاولة التمرد العسكرى طعنة فى الظهر، وأن السلطات الروسية لن تسمح بانقسام روسيا وستحرص على حماية الشعب.