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متحدث الوزراء: الدولة ستتحمل تكلفة نقل جميع رفات المقابر المهددة بالمياه الجوفية

السبت، 24 يونيو 2023 09:38 م
متحدث الوزراء: الدولة ستتحمل تكلفة نقل جميع رفات المقابر المهددة بالمياه الجوفية السفير نادر سعد
كتب محمد شعلان

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أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن جولة رئيس الوزراء اليوم استهدفت مقابر تضم مقابر كثيرة لمواطنين عاديين وشخصيات ساهمت في تاريخ مصر، مشددا على أن جميع المقابر مهددة بسبب المياه الجوفية التي أخرجت الجثث من تحت الأرض.
 
وأعلن السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، أن الدولة المصرية ستتحمل تكلفة نقل جميع رفات المقابر المهددة بالمياه الجوفية، مشيرا إلى أن المقابر التراثية سيتم نقلها كما هي للحفاظ علي شكلها الخارجي.
 
وتابع: "فيما يخص الشخصيات البارزة سيتم وفق التوجيه الرئاسي انشاء مقبرة الخالدين ولن يتم نقل الرفات فقط ولكن المقابر كما هي للحفاظ على شكلها وسننقل هذه المقابر بما تحمله من تراث والواجهات مهمة لأنها تحمل كتابات معينة ونقوم بهذه العملية لان الظروف هي التي دفعتنا لذلك".
 

نادر سعد

مجلس الوزراء

المقابر

التراث



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