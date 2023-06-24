كل ما تريد معرفته عن حمية هارفارد الغذائية

كتب حسام الشقويرى

حمية هارفارد هى حمية غذائية عكف علماء جامعة هارفارد الأمريكية على إعدادها بناء على معطيات طبية وصحية، بحسب ما نشره موقع CNBC الأمريكى، عمل خبراء التغذية في جامعة هارفارد على إعداد خطة لتناول الطعام من أجل صحة مثالية.

في هذا الشأن، تقول ليليان تشيونج، خبيرة التغذية في كلية الطب بجامعة هارفارد: "فيما يتعلق بالأمراض المزمنة الرئيسية مثل الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وأنواع مختلفة من السرطانات وداء السكري من النوع 2، ستكون طريقة تناول حمية هارفارد مفيدة للوقاية من الإصابة بتلك الأمراض الشائعة في أمريكا والعالم".

حمية هارفارد

يمكن استخدام نظام هارفارد الغذائي كدليل "لإعداد وجبات صحية ومتوازنة"، حيث إنه يعطي الأولوية للخضراوات والفواكه لنصف كل وجبة وتكميل النصف الآخر بالحبوب الكاملة والبروتينات الصحية.

فيما يلي تفصيل شامل لكيفية إعداد طبق صحي، وفقا لإرشادات خبراء هارفارد في التغذية، حيث يخصص نصف الصحن للخضراوات والفواكه، فيما يتم تقسيم النصف الآخر بين البروتين الصحي والحبوب الكاملة.

1. الخضراوات والفاكهة

يشتمل نظام هارفارد الغذائي على تخصيص نصف الصحن في معظم الوجبات للخضراوات والفاكهة مع مراعاة أن تزيد كمية الخضراوات قليلًا عن الفاكهة.

وتقول تشيونج يجب أن تضع في اعتبارك أنه بالنسبة لهذا النظام الغذائي "لا تعتبر البطاطس من الخضراوات"، مبينة أن تأثيرها يكون مماثلًا تقريبًا للكربوهيدرات المكررة، كما أنها تزيد من نسبة السكر في الدم.

كما تنصح خبيرة التغذية بتناول الفاكهة الكاملة بشكل خاص أكثر من العصائر.

2. الحبوب الكاملة

يحدد نظام هارفارد الغذائي تناول ربع الوجبة من الحبوب الكاملة، وتجنب الحبوب المكررة.

بعض الحبوب الكاملة التي يجب تناولها هي:

• الشوفان

• الكينوا

• شعير

• القمح الكامل (بما يشمل خبز القمح الكامل والمكرونة)

يوجد العديد من الأنظمة الغذائية، التي تشير نتائج دراسات علمية إلى أنها مفيدة بشكل رائع لجسم الإنسان ولصحته ورفاهيته، من بينها النظام الغذائي المتوسطي والحميات اليابانية.