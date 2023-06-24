عشاء ملوكي خاص لبيب جوارديولا وأسرته داخل معبد الأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

يشهد معبد الأقصر بكورنيش النيل، منذ قليل مساء اليوم السبت، إقامة عشاء خاص للمدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال زيارته لمحافظة الأقصر، وذلك عقب نهاية الزيارة داخل المعبد.

وكشف مصدر بمعبد الأقصر، أنه عقب نهاية زيارات السائحين للمعبد في التاسعة مساء اليوم، تم تجهيز خيمة صغيرة داخل المعبد تضم طاولة واحدة مكونة من 5 مقاعد للمدرب بيب جوارديولا وأسرته فقط، للاستمتاع بمفردهم داخل المعبد في فتح خاص وعشاء ملوكي يليق بأهم مدرب في العالم حالياً.

ووسط أجواء من السعادة الكبيرة بزيارة مصر والاستمتاع بسحر الحضارة المرية القديمة، عقب الفرحة الكبيرة بتحقيق الثلاثية التاريخية مع فريقه مانشستر سيتي، يزور المدرب الأسبانى بيب جوارديولا وأفراد أسرته مصر فى تلك الأيام لقضاء رحلة أجازة سياحية مبهرة تكون ذكرى تاريخية له ولأسرته فى موسم للتاريخ حققه فى كرة القدم فى أوروبا، بتحقيق دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا مع الفريق الذي يدربه.

وشملت رحلة بيب جوارديولا فى الأقصر وصوله للمطار صباحاً، برفقة أسرته لقضاء اجازة لمدة 24 ساعة في الأقصر، وبعدها توجه لمعابد الكرنك لعمل جولة أثرية داخل أقدم دور العبادة فى العالم، وكان فى استقباله الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، وصلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، وعمال الكرنك وسط أجواء من البهجة واستقبلوه بالتحية على زيارته المميزة لمصر.

ويقول الخبير السياحي محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، أنه وصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأسرته في طائرة خاصة صباح اليوم السبت، وانطلق فى رحلته السياحية بزيارة معابد الكرنك وبعدها معبد الأقصر، ويستقر في وقت الظهيرة في دهبية نيلية، وبعدها مساءاً يتم إقامة حفل عشاء عائلي خاص له داخل معبد الأقصر.

ويضيف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، لليوم السابع، أنه في اليوم الثاني صباحاً ينطلق في رحلة بمعابد البر الغربي ومقابر وادى الملوك والملكات بمدينة القرنة، ويتوجه بعدها للدهبية النيلية ليتوجه في رحلة للمزارات السياحية والأثرية حتى محافظة أسوان، حيث يقضي رحلته النيلية داخل ما تسمى "الفضية النيلية" والمخصصة لزيارات المشاهير والأثرياء من حول العالم والتى تبلغ الرحلة فيها حوالى 50 ألف دولار، فهى بمساحة وحجم يصل لـ40 متراً وتضم 4 أجنحة فاخرة وتقدم خدمات أعلى من الخدمات الفندقية وباقي المراكب النيلية، وهي الفضية الوحيدة فى العالم والموجودة على ضفاف نهر النيل بالأقصر.

وأوضح الخبير السياحى محمد عثمان مدير الشركة المشرفة على خدمات المدرب الإسبانى بيب جوارديولا فى رحلته بين الأقصر وأسوان، أن الفضية التى سيقضي عليها رحلته العائلية مجهزة بأحدث الوسائل المتطورة للراحة والهدوء والصفاء الذهني خلال التنقل فى نهر النيل بين الأقصر وأسوان، بجانب توفير عروض مبهجة وساهرة وأغانى تراثية وعالمية لمستقليها على مدار رحلتهم النيلية، والتى تتوقف طوال طريقها لأسوان فى عدد من المعالم الأثرية بإسنا وإدفو وكوم أمبوا وأسوان، بجانب عمل رحلات بالجزر النيلية فى طريقها جنوباً لإضفاء أجواء من المتعة والبهجة للضيوف والترفيه لهم طوال الرحلة التى تدوم لعدة أيام في قلب نهر النيل.